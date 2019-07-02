Страны ЕАЭС согласовали направления поддержки импортозамещения

2 июля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. В Евразийском экономическом союзе согласованы семь направлений поддержки импортозамещения в государствах - членах ЕАЭС, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

"Формируемая нами карта индустриализации Евразийского экономического союза позволит комплексно организовать работу по импортозамещению на уровне союза, объединить национальные планы по импортозамещению, выстроить импортозамещающие производственные цепочки на уровне ЕАЭС, эффективно использовать компетенции друг друга", - сказал член Коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Александр Субботин на состоявшемся в Москве первом заседании рабочей группы высокого уровня по вопросам интеграционного взаимодействия в кооперации и импортозамещении в приоритетных отраслях промышленности.

Был обсужден порядок выработки механизмов участия в импортозамещающих проектах в странах союза. "Эксперты комиссии и представители уполномоченных органов сторон проработали направления поддержки импортозамещения в государствах-членах, - отметили в пресс-службе. - Уже сейчас согласованы семь таких направлений. Они предусматривают как переход на инновационный вектор развития (межгосударственные программы и проекты в сфере НИОКР, формирование отраслевых центров компетенций), так и организацию совместных производств и поддержку совместно произведенной в ЕАЭС продукции".

"Дальше необходимо двигаться к выработке конкретных механизмов участия в импортозамещающих проектах и подготовке соответствующих проектов решений", - подчеркнул министр ЕЭК.

Рабочая группа высокого уровня по вопросам интеграционного взаимодействия в кооперации и импортозамещении в приоритетных отраслях промышленности была создана по распоряжению Евразийского межправительственного совета и включает заместителей руководителей уполномоченных органов государств - членов ЕАЭС.-0-