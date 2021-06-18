Страны ЕАЭС согласовали применение навигационных пломб при перевозке санкционных и подакцизных товаров

18 июня, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Страны Евразийского экономического союза согласовали применение навигационных пломб при перевозке санкционных и подакцизных товаров. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Евразийской экономической комиссии по итогам совещания по подготовке соглашения о внедрении электронных навигационных пломб, которое провел председатель Коллегии ЕЭК Михаил Мясникович с представителями таможенных служб и заинтересованных министерств и ведомств стран ЕАЭС.

"По многим вопросам удалось сблизить позиции сторон, - отметили в ЕЭК. - В частности, стороны согласовали вопрос применения навигационных пломб в отношении санкционных и подакцизных товаров, наличие в навигационных пломбах расширенного состава сведений на период отслеживания конкретной перевозки, а также устранили разногласия по защите информации в пломбах и обмену сведениями".

Планируется, что соглашение о внедрении электронных навигационных пломб позволит обеспечить беспрепятственное перемещение товаров по территории ЕАЭС.-0-