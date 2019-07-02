Страны ЕАЭС согласовывают новую методику распределения ввозных таможенных пошлин - Минфин Беларуси

2 июля, Смолевичский район /Корр. БЕЛТА/. Страны Евразийского экономического союза согласовывают новую методику распределения ввозных таможенных пошлин, сообщил сегодня журналистам министр финансов Беларуси Максим Ермолович, передает корреспондент БЕЛТА.

"Советом (Высшим Евразийским экономическим советом. - Прим. БЕЛТА) даны поручения правительствам и министерствам финансов совместно с Евразийской экономической комиссией отработать методику данного распределения. Мы сейчас активно взаимодействуем со специалистами комиссии, чтобы прийти к согласованному решению", - сообщил Максим Ермолович.

"Мы уже на 90% пришли к единому пониманию, какая должна быть методика расчета вклада каждой страны в общее распределение ввозных таможенных пошлин. Когда мы эту методику согласуем, сможем выйти на решение данного распределения", - добавил он.

По его словам, позиция Беларуси в этом вопросе довольно четкая, она основывается на внутреннем потреблении товаров третьих стран каждой из стран - членов ЕАЭС. "На базе этого импорта рассчитываются таможенные пошлины, которые страны потенциально могли бы получить в результате импорта напрямую этих товаров. И уже потом рассчитывается вклад в общую сумму таможенных пошлин для каждой страны исходя из этих параметров, - пояснил Максим Ермолович. - Это основа. По ней мы на 100% согласовали позиции с Евразийской комиссией. Остались только некоторые шероховатости по поводу того, какие тарифы применять".

Отвечая на вопрос, на сколько может возрасти доля Беларуси после пересмотра действующих нормативов распределения таможенных пошлин, Максим Ермолович предложил дождаться согласования методики. "Пока не согласована методика, не хотелось бы делать каких-то прогнозов", - сказал он.

Нынешние нормативы распределения сумм ввозных таможенных пошлин действуют до 31 декабря 2019 года и устанавливают следующие пропорции: Армения - 1,22%; Беларусь - 4,56%; Казахстан - 7,055%; Кыргызстан - 1,9%; РФ - 85,265%.

Как сообщал ранее вице-премьер Беларуси Игорь Петришенко, экспертами стран ЕАЭС подготовлено пять различных методик и по любой из них белорусская сторона должна получить дополнительно 1% от распределения пошлин.-0-