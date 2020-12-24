Страны ЕАЭС унифицируют требования к импортируемой племенной продукции

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Коллегия Евразийской экономической комиссии утвердила рекомендацию "Об унифицированных подходах к отнесению сельскохозяйственных животных и полученной от них продукции (материала) к племенной продукции", сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

Государствам Евразийского экономического союза рекомендовано, в частности, проводить контроль качества племенной продукции, ввозимой из третьих стран. Кроме того, необходимо, чтобы ввозимые племенные животные имели идентификационные номера, не являлись носителями определенных генетических заболеваний.

Учитывая, что в странах союза средний уровень продуктивности племенных стад существенно отличается, рекомендация предусматривает возможность для государств-членов при необходимости устанавливать дополнительные требования к качеству импортируемой племенной продукции.

"Реализация государствами-членами положений рекомендации обеспечит унификацию подходов при отнесении сельскохозяйственных животных и их продукции к племенной продукции, повышение качества информации, предоставляемой о племенной продукции для использования в селекционно-племенной работе, минимизацию импорта некачественной племенной продукции и носителей генетических заболеваний", - отметил член Коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Артак Камалян.

Документ разработан в соответствии с Договором о ЕАЭС по результатам консультаций с представителями уполномоченных органов, бизнеса и научных организаций стран союза. По мнению экспертов, рекомендация ЕЭК окажет положительное влияние на развитие в ЕАЭС селекционной работы и торговли племенной продукцией.​-0-