Страны ЕАЭС условились принимать согласованные решения по перевозкам товаров через границы

25 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Страны Евразийского экономического союза договорились принимать согласованные решения в отношении перевозок товаров через границы в условиях распространения нового коронавируса. Об этом по итогам состоявшегося сегодня внеочередного заседания Совета Евразийской экономической комиссии сообщил журналистам член Коллегии (министр) по торговле ЕЭК Андрей Слепнев, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы исходим из того, что у нас единый рынок, - сказал Андрей Слепнев, отвечая на соответствующий вопрос. - И хотя у нас есть формальные нормативные основания для принятия мер в случае чрезвычайной ситуации и угрозы безопасности и здоровью, стороны договорились о том, что в любом случае по всему, что касается единого рынка, будут согласованные решения. Будут проводиться консультации, находиться решения, такие инструменты, которые продемонстрируют, что наш союз жизнеспособен не только в благополучные времена, но и в непростые. Что является сейчас, наверное, принципиальным".

Заседание Совета ЕЭК прошло в формате видеоконференции под председательством вице-премьера Беларуси Игоря Петришенко.-0-

ЕЭК снизит ввозные пошлины на продовольствие и лекарства При этом отмена российских контрсанкций в отношении западного продовольствия не обсуждается.

Ситуация с трудовой миграцией в ЕАЭС из-за коронавируса требует оперативного решения - министр ЕЭК Об этом по итогам состоявшегося сегодня внеочередного заседания Совета Евразийской экономической комиссии заявил журналистам член Коллегии (министр) по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.