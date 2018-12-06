Страны ЕАЭС утвердили программу формирования общего рынка газа и нефти

6 декабря, Санкт-Петербург /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Лидеры стран Евразийского экономического союза сегодня на саммите в Санкт-Петербурге утвердили программу формирования общего рынка газа, нефти и нефтепродуктов. Об этом сообщил сегодня журналистам председатель Коллегии ЕЭК Тигран Саркисян, передает корреспондент БЕЛТА.

Комментируя возникшие дебаты между президентами Беларуси и России по газовому вопросу, Тигран Саркисян отметил, что такие дискуссии содействуют развитию интеграционного проекта.

Лукашенко и Путин на открытии саммита ЕАЭС подискутировали насчет цен на энергоносители Президент Беларуси акцентировал внимание на необходимости продолжения работы по устранению барьеров, изъятий и ограничений, препятствующих полноценному формированию общего рынка ЕАЭС.

"Очень важно, что есть откровенные и открытые высказывания, и позиция сторон становится очень ясной. Это помогает находить такие решения, которые продвигают проект вперед. С этой точки зрения у нас сегодня был прорыв, потому что мы утвердили программу формирования общего рынка газа. Это был очень принципиальный вопрос. Мы все-таки пришли к компромиссу", - сказал председатель Коллегии ЕЭК.

По его словам, еще одним важным результатом саммита стало утверждение программы формирования общего рынка нефти и нефтепродуктов. Переговоры по этому вопросу также не обошлись без острых дебатов.

"Нам удалось вырулить ситуацию и сделать существенный шаг вперед. Остался вопрос определения цены транзита на газ. Все высказали свои позиции, и мы должны проработать этот вопрос, чтобы найти компромиссное решение", - заключил Тигран Саркисян.

Формирование общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов было одним из ключевых пунктов повестки дня питерского заседания Высшего Евразийского экономического совета. Как отметил во время саммита Владимир Путин, осуществление этих планов даст прибавку к ВВП стран ЕАЭС до $9 млрд.-0-