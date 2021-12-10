Страны ЕАЭС введут запрет на экспорт российского леса-кругляка

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Страны ЕАЭС синхронно введут запрет на экспорт российского леса-кругляка. Об этом сообщил журналистам заместитель премьер-министра Игорь Петришенко по итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета в узком составе, передает корреспондент БЕЛТА.
Данное решение принято в связи с введенным с 1 января 2022 года российской стороной ограничением по вывозу лесоматериалов.
"Этот запрет коснулся в том числе и государств - членов ЕАЭС. Поэтому накануне Коллегией (Евразийской экономической комиссии. - Прим. БЕЛТА) было принято решение, что мы, все страны ЕАЭС, согласованно примем решение о запрете вывоза леса-кругляка из Российской Федерации за периметр Евразийского экономического союза. То есть лес, который поставляется для внутренних нужд государств - членов ЕАЭС, будет в объемах, необходимых для потребления субъектов хозяйствования, которые работают на переработке леса, поставляемого из Российской Федерации. А внешний контур закрывается", - пояснил вице-премьер.
Целью вводимого ограничения он назвал пресечение реализации серых схем в отношении российского леса.
Игорь Петришенко выразил уверенность, что предприятия, которые работают на рынке ЕАЭС, не столкнутся с дефицитом лесоматериалов и продолжат получать лес-кругляк на переработку из России.-0-