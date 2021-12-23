Страны ЕАЭС выразили готовность к урегулированию чувствительных вопросов создания общего рынка газа

23 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Несогласованные чувствительные вопросы создания общего рынка газа Евразийского экономического союза обсудили сегодня руководители уполномоченных органов в сфере энергетики стран ЕАЭС, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Евразийской экономической комиссии.

Открывая мероприятие, член Коллегии (министр) по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Темирбек Асанбеков подчеркнул значимость активно ведущегося диалога по согласованию проектов международного договора о формировании общего рынка газа ЕАЭС и единых правил доступа к газотранспортным системам, расположенным на территориях государств-членов. Он отметил важность безусловного выполнения ранее достигнутых на высшем уровне договоренностей.

"Участники совещания подтвердили необходимость обеспечения на общем рынке недискриминационного и прозрачного цено- и тарифообразования на услуги по транспортировке газа, обменялись мнениями по вопросам действия двусторонних международных договоров и особенностей определения участников рынка, - сообщили в пресс-службе. - Стороны выразили готовность к урегулированию особо чувствительных вопросов поставки газа и условились продолжить предметные консультации по согласованию отдельных положений проектов международного договора и единых правил доступа".

"Окончательное решение будет принято Высшим Евразийским экономическим советом весной следующего года", - добавили в ЕЭК.-0-