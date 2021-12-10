Страны ЕАЭС заключили соглашение в сфере таможенного транзита

10 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Лидеры государств Евразийского экономического союза сегодня на заседании Высшего Евразийского экономического совета подписали соглашение об особенностях применения обеспечения при перевозке товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита. Об этом на брифинге по итогам онлайн-саммита сообщила официальный представитель Евразийской экономической комиссии Ия Малкина, передает корреспондент БЕЛТА.

Ия Малкина пояснила, что данный документ наряду с подписанным сегодня соглашением о применении в ЕАЭС навигационных пломб для отслеживания перевозок являются элементами единой системы таможенного транзита в союзе.

Соглашение об особенностях применения обеспечения при перевозке товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита направлено на совершенствование гарантийных механизмов при транзите товаров. Оно регулирует два блока вопросов. "Первый предусматривает применение упрощений для декларантов при совершении транзитных перевозок, - рассказала официальный представитель ЕЭК. - Такие декларанты смогут предоставлять обеспечение в меньшем размере - на 20% или 30% в зависимости от соблюдения ряда условий. Второй блок направлен на развитие института поручительства как одного из способов обеспечения. Он определяет общие условия признания поручителей национальными гарантами и предусматривает применение для них упрощений на сумму от 10% до 100% от размера финансовой гарантии".

Заседание Высшего Евразийского экономического совета прошло в режиме видеоконференции. В нем принял участие Президент Беларуси Александр Лукашенко.-0-