Страны СНГ обсуждают в Ашхабаде перспективы партнерства в агросекторе

16 мая, Ашхабад /БЕЛТА - Trend/. В Ашхабаде (Туркменистан) 15-16 мая проходит заседание межправительственного координационного совета по вопросам семеноводства СНГ, сообщает туркменское внешнеполитическое ведомство.
Свои доклады представили министр сельского хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана Магтымгулы Байрамдурдыев, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Владимир Гракун, президент ассоциации "Семена" Иван Кузьмин.
Участники заседания рассказали о состоянии селекции, сортоиспытания, семеноводства, питомниководства, межгосударственных поставок семян сельскохозяйственных культур и посадочного материала плодово-ягодных культур и винограда в странах СНГ. На мероприятии затрагиваются такие вопросы, как ботанические сады и их значение в сохранении и изучении растительного генофонда, создание новых сортов и форм садовых культур методами классической и молекулярной селекции, биотехнологии и биоинженерии. Особо отмечена важность создания информационно-аналитической системы управления семеноводством СНГ.-0-
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