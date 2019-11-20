Страны СНГ определят приоритеты сотрудничества в сфере транспорта до 2030 года

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Страны СНГ определят приоритетные направления сотрудничества в сфере транспорта на период до 2030 года. Обсуждение соответствующего проекта состоялось сегодня на XXXIX заседании Координационного транспортного совещания (КТС) государств - участников СНГ, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси.

Также рассматривалось выполнение плана первоочередных мероприятий по реализации стратегии обеспечения транспортной безопасности на территории СНГ при перевозках в международном сообщении в 2017-2019 годах. Изучались предложения по ускорению процесса интеграции национальной и региональной транспортно-логистической инфраструктуры содружества в мировую сеть через совместные многосторонние интеграционные проекты в Евразии.

Стороны затронули и сотрудничество в образовании. Одна из задач - создать единое научно-образовательное пространство в первую очередь за счет согласованной партнерской деятельности образовательных учреждений и научных центров транспорта стран СНГ.

Министра транспорта и коммуникаций Беларуси Алексея Авраменко избрали заместителем председателя КТС СНГ и наградили медалью "Почетный транспортник Содружества Независимых Государств".

Кроме того, сегодня состоялось третье заседание Совета руководителей уполномоченных органов в области транспорта государств - членов ЕАЭС. На повестке дня были вопросы хода исполнения дорожных карт по реализации основных направлений и этапов реализации скоординированной транспортной политики государств - членов ЕАЭС на 2018-2020 годы. Также обсуждалась подготовка предложений по направлениям развития сферы транспорта для включения в проект плана соответствующих дорожных карт на 2021-2023 годы. Стороны обменялись информацией об исполнении решений, принятых на предыдущем заседании.-0-