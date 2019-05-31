Страны СНГ разработают межгосударственную программу инновационного сотрудничества до 2030 года

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет глав правительств Содружества Независимых Государств поручил разработать проект межгосударственной программы инновационного сотрудничества до 2030 года. Такое решение принято сегодня в Ашхабаде на заседании Совета, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ГКНТ Беларуси.

Федеральное агентство по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству, Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий (фонд "Сколково") совместно с Межгосударственным советом по сотрудничеству в научно-технической и инновационной сферах (МСНТИ) и Исполнительным комитетом Содружества должны внести документ на рассмотрение в 2020 году.

Председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин отметил, что основные цели программы соответствуют современным реалиям. При формировании основных подходов предлагается предусмотреть механизм совместного финансирования проектов и обеспечить скоординированное взаимодействие партнеров. Для развития инновационного сотрудничества предусматривается также широко использовать возможности сети центров коллективного пользования и коммерциализации инноваций. Особое внимание предполагается уделить кадровому обеспечению и развитию информационной инфраструктуры.

В реализации проектов текущей программы задействовано более 300 ученых из Беларуси, России, Казахстана, Армении, Кыргызстана. Белорусские организации в полном объеме выполнили четыре пилотных проекта. Речь идет о создании опытно-промышленных технологий и пилотных тиражируемых технологических линий по изготовлению на основе наноалмазов особоизносостойкого режущего и бурового инструмента, разработке экспертной системы реабилитации геологической среды, загрязненной нефтепродуктами, проекте "Магнитоэлектрические взаимодействия в структурах ферромагнетик-пьезоэлектрик и их применение для создания миниатюрных датчиков магнитных полей и автономных источников электрической энергии", исследовании процессов высокомощного воздействия концентрированных потоков энергии для формирования поверхностных слоев с аморфной, нанокристаллической и интерметаллидной структурой для изделий, используемых в водородной энергетике и промышленной экологии.

"Реализация совместных научных проектов является одним из эффективных направлений сотрудничества стран - государств СНГ", - сказал Александр Шумилин.-0-