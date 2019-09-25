25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Страны СНГ заинтересованы в развитии торговли услугами. Об этом сообщил журналистам посол Узбекистана в Беларуси Насирджан Юсупов перед началом заседания Совета постоянных полномочных представителей государств Содружества при уставных и других органах СНГ, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня члены Совета постпредов обсудят итоги рассмотрения вопроса "О реализации положений Договора о зоне свободной торговли от 18 октября 2011 года" на заседании Экономического совета СНГ в сентябре этого года. "Это очень нужное направление деятельности государств СНГ. Благодаря созданию зоны свободной торговли нам удалось решить ряд вопросов. В частности, товарооборот между странами Содружества растет, снижаются ввозные пошлины, снимается много других препятствий, которые были на пути нашего сотрудничества", - отметил посол.

Насирджан Юсупов считает чрезвычайно важным разработку и принятие соглашения о свободной торговле услугами в СНГ. "В общем объеме валового внутреннего продукта из года в год растут услуги. Между странами СНГ к этому есть большая потребность, надо ускорить разработку и подписание этого соглашения. Оно откроет новые возможности для совместной деятельности стран Содружества в сфере экономики", - сказал он.

Постпреды сегодня дадут оценку деятельности Совета по сотрудничеству в области фундаментальной науки государств Содружества. Созданный в 2012 году совет занимается подготовкой предложений по формированию и реализации межгосударственных программ и проектов, совершенствованием нормативной правовой базы в области фундаментальной науки. Он тесно взаимодействует с национальными академиями наук и другими организациями, работающими в области фундаментальной науки стран Содружества, а также с органами отраслевого сотрудничества, Исполнительным комитетом СНГ, органами государственной власти государств - участников соглашения.-0-