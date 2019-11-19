Стратегическое экономическое сотрудничество стран СНГ обсудят в Минске

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Круглый стол на тему "О стратегическом экономическом сотрудничестве государств - участников Содружества Независимых Государств" состоится сегодня в Исполнительном комитете СНГ в Минске. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполкома СНГ.

Круглый стол организован во исполнение Декларации о стратегическом экономическом сотрудничестве стран Содружества, принятой на заседании Совета глав государств СНГ 11 октября в Ашхабаде. Его инициатором выступило посольство Туркменистана в Беларуси.

Участие в мероприятии примет председатель Исполнительного комитета - Исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев, постоянные полномочные представители государств СНГ при уставных и других органах Содружества, а также представители науки и образования.-0-