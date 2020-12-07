Стратегия интеграции, рынок газа, предоставление Кубе и Узбекистану статуса наблюдателя - основные темы саммита ЕАЭС

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7 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. В повестку предстоящего 11 декабря заседания Высшего Евразийского совета с участием глав государств Евразийского экономического союза внесено 28 вопросов. Основными темами станут стратегия развития евразийской интеграции до 2025 года, переход ко второму этапу формирования общего рынка газа ЕАЭС, предоставление Кубе и Узбекистану статуса наблюдателя при ЕАЭС, сообщила сегодня во время видеомоста помощник председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии Ия Малкина, передает корреспондент БЕЛТА.
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