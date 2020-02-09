Стратегия нефтехимического комплекса минимизирует риски от выхода на мировую цену на сырье - Сизов

9 февраля, Минск /Корр.БЕЛТА/. Стратегия развития нефтехимического комплекса до 2030 года минимизирует риски от выхода на мировую цену на сырье. Об этом сегодня в программе "Контуры" на ОНТ заявил заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Владимир Сизов, сообщает БЕЛТА.

Владимир Сизов назвал главные факторы, которые учитывались при разработке стратегии. "Это внешние риски и пути их минимизации", - сказал он.

Реализация стратегии дает возможность работы в условиях выхода на мировую цену на нефтехимическое сырье, снимает зависимость отрасли от ценовых колебаний. "Мы сконцентрировались на диверсификации выпускаемой продукции, дальнейших возможностях передела в нефтехимическую продукцию", - пояснил заместитель председателя "Белнефтехим".

Так, стратегия предусматривает, что ОАО "Нафтан" будет развиваться по нефтехимическому направлению, предусмотрена модернизация завода "Полимир". Что касается, Мозырского НПЗ, то сегодня он более ориентирован на производство качественного моторного топлива. Его развитие, согласно стратегии, - в оптимизации технологических процессов, операционных затрат. "Это позволит с меньшими издержками получать качественное топливо, удовлетворять рынки в зависимости от спроса", - подчеркнул зампред концерна.

Кроме того, в стратегии предусмотрен новый азотный комплекс на ОАО "ГродноАзот", благодаря которому выпуск азотных удобрений в стране увеличится более чем в 1,5 раза. По Гомельскому химическом заводу запланирован рост производства сложносмешанных удобрений.

Проекты, которые нацелены на снижение операционных издержек и получение более конкурентоспособной продукции, будут реализованы на всех остальных предприятиях концерна. "Это решает основную задачу - обеспечить минимум риска от изменения цен на внешних рынках по сырью", - резюмировал Владимир Сизов.-0-