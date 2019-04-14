Стратегия привлечения ПИИ в Беларусь до 2035 года может быть принята в этом году - Перминова

14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стратегия привлечения прямых иностранных инвестиций в Беларусь до 2035 года может быть принята в этом году, заявила в программе "Неделя" на телеканале
По ее словам, в настоящее время проект стратегии разработан и направлен на рассмотрение всем заинтересованным органам госуправления для прохождения необходимой процедуры. "Стратегия привлечения ПИИ в Беларусь до 2035 года - это некий путеводитель, дорожная карта о том, где мы сейчас находимся, куда движемся, наши плюсы и минусы. Мы даже отдельным приложением сделали SWOT-анализ. Мы надеемся, что стратегия будет принята уже в этом году", - сказала Елена Перминова.
За 2018 год в экономику Беларуси поступило почти $11 млрд, из них 80% - прямые иностранные инвестиции. "Но то, что для нас приоритетно - это прямые иностранные инвестиции на чистой основе, без так называемых товарных кредитов. Их объем за 2018 год - $1,6 млрд, при этом прирост составил более 30%. Мы не должны допустить снижения этого достигнутого уровня", - отметила замминистра.
При этом Елена Перминова добавила, что к 2025 году объем прямых иностранных инвестиций на чистой основе должен составить не меньше $3 млрд.-0-
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