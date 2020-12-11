Стратегия развития евразийской экономической интеграции до 2025 года принята на саммите ЕАЭС

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главы государств ЕАЭС сегодня на заседании Высшего Евразийского экономического совета приняли стратегические направления развития евразийской экономической интеграции до 2025 года, передает корреспондент БЕЛТА.

Документ был в целом одобрен в мае этого года на заседании Высшего Евразийского экономического совета, а затем доработан с учетом предложений сторон. Возникшие тогда разногласия касались подходов к ценообразованию на услуги по транспортировке газа на общем рынке газа союза.

По информации ЕЭК, стратегия состоит из общих (концептуальных) положений и перечня более 300 мер и механизмов, сгруппированных в 11 системных блоков по направлениям деятельности ЕАЭС. Полномасштабная реализация стратегии предполагает выстраивание новых форм совместной работы органов союза, в том числе ЕЭК, с национальными правительствами государств - членов ЕАЭС.

Президент Беларуси Александр Лукашенко, характеризуя стратегию на саммите ЕАЭС в мае этого года, назвал документ "одновременно и планом действий по углублению отношений, и своего рода поворотным пунктом на пути восстановления и повышения темпов развития экономик" стран ЕАЭС.

По итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета также было принято еще несколько документов. В частности, Узбекистану и Кубе был предоставлен статус наблюдателя в ЕАЭС. Главы государств также утвердили основные направления международной деятельности союза на 2021 год, согласовали подходы к развитию торгово-экономического сотрудничества с основными партнерами на среднесрочную перспективу.

Кроме того, было принято решение о вступлении в силу соглашения о зоне свободной торговли между странами ЕАЭС и Сербией и утверждено соглашение об обмене информацией в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу ЕАЭС.-0-

Стратегия развития евразийской интеграции позволит по-новому решать многие вопросы - Мясникович