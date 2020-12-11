Стратегия развития евразийской интеграции позволит по-новому решать многие вопросы - Мясникович

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стратегические направления развития евразийской экономической интеграции до 2025 года, принятые главами государств ЕАЭС по итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета, позволят по-новому решать многие вопросы в деятельности союза. Об этом заявил председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович по итогам саммита ЕАЭС, передает корреспондент БЕЛТА.

"Это действительно историческое событие в наших интеграционных процессах. Это документ, который позволит по-новому решать многие вопросы, я имею в виду переход на достаточно конкретные механизмы реализации вопросов интеграции", - сказал Михаил Мясникович.

По его словам, подписанный в 2014 году Договор о ЕАЭС уже во многом исчерпал свою кинетическую энергию и теперь требуются новые и более совершенные подходы к развитию интеграции.

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