Стратегию развития евразийской интеграции планируется утвердить в мае

28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стратегические направления развития евразийской экономической интеграции до 2025 года планируется утвердить в мае. Об этом сообщил министр экономики Александр Червяков во время расширенного заседания коллегии Минэкономики, передает корреспондент БЕЛТА.

"В мае будут окончательно приняты стратегические направления развития евразийской экономической интеграции до 2025 года. Документ содержит ряд новаций. Речь идет прежде всего о механизмах устранения барьеров на внутренних рынках ЕАЭС", - сказал Александр Червяков.

Министр подчеркнул, что необходимо использовать для продвижения белорусского экспорта торговые соглашения между ЕАЭС и третьими странами. В прошлом году такие соглашения были подписаны с Сингапуром и Сербией. На очереди - Индия, Израиль и Египет. "Не задействован потенциал двустороннего сотрудничества в торговле услугами и инвестициями. Нужно активно развивать это направление. Предварительные оценки показывают, что новые направления экономической интеграции могут увеличить ВВП к концу следующей пятилетки на $5-6 млрд", - обратил он внимание.-0-