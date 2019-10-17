Стратегию развития нефтехимического комплекса-2030 планируется определить до конца года

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Концерн "Белнефтехим" планирует до конца года определить Стратегию развития нефтехимического комплекса Беларуси до 2030 года, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе концерна.

"В последние месяцы "Белнефтехим" целенаправленно ведет разработку Стратегии развития нефтехимического комплекса до 2030 года. Концерн и его организации планируют до конца года определить наиболее оптимальный путь своего развития на ближайшие 10 лет и приступить к его реализации", - отметили в пресс-службе.

Для подготовки стратегии создана рабочая группа, в состав которой входят не только специалисты концерна и его предприятий, но и представители Национальной академии наук, Белорусского государственного технологического университета, Полоцкого государственного университета. Для исследования рынков нефтепродуктов и нефтехимической продукции привлечена компания Ernst & Young.

По результатам разработки стратегии будут проанализированы и выбраны оптимальные технологические схемы развития нефтехимического направления организаций концерна с определением необходимого объема и источников финансирования для реализации инвестиционных проектов, добавили в пресс-службе.-0-