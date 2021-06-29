Строительная отрасль Беларуси сумела адаптироваться к условиям эпидограничений - Пархамович

Пандемия внесла коррективы в работу предприятий всех отраслей, причем как крупных флагманов, так и небольших производителей. Кто-то не смог выстоять после такой проверки на прочность, а кому-то все же удалось удержаться на плаву. Беларусь в свое время приняла правильное решение не останавливать производства из-за COVID-19. Однако в связи с тем, что многие страны все же закрыли свои границы и их политика была направлена на поддержку именно своих производителей, объемы экспорта белорусских строительных материалов и услуг сократились. О том, какова ситуация с экспортом в настоящее время, как удается сохранять рынки сбыта в непростое пандемийное время, какие строительные материалы белорусского производства пользуются спросом у иностранных потребителей, планах и прогнозах на год рассказал корреспонденту БЕЛТА министр архитектуры и строительства Руслан Пархамович.

"Сегодня строительный комплекс Беларуси по-прежнему является динамично развивающейся отраслью экономики, обладает сложной многопрофильной и многофункциональной структурой. Повышение эффективности его функционирования и конкурентоспособности оказывает значительное влияние на рост экономики республики в целом, способствует реализации важнейших государственных и социальных программ, помогает развитию производственного потенциала страны. И, несмотря на нынешние непростые условия, отрасль развивается, организации работают без простоев и перебоев, осуществляется реализация ряда инвестиционных проектов. В целом по отрасли наблюдается положительная динамика", - отметил глава ведомства.

В стройотрасли достигнуты неплохие результаты: проведена масштабная модернизация материально-технической базы строительных организаций, в отраслевой промышленности реализованы сотни инвестиционных проектов, что позволило значительно нарастить объемы выпуска основных строительных материалов. Что касается экспорта, то работа по выполнению этого показателя выстраивается на основе скорректированной стратегии внешнеэкономической деятельности строительного комплекса. Ежегодно утверждаются планы совместных действий Минстройархитектуры и внешнеполитического ведомства по развитию торгово-экономического сотрудничества с зарубежными странами, согласно которым предполагаются выход и закрепление на трех приоритетных направлениях развития экспорта. Это освоение рынка России, рынков строительных услуг на территории ближнего и дальнего зарубежья (страны Латинской, Южной Америки и Юго-Восточной Азии, страны СНГ и ЕС), а также предоставление услуг нерезидентам Беларуси на внутреннем рынке.

"Однако пандемия, конечно же, внесла свои коррективы в работу предприятий отрасли. К примеру, сейчас все переговоры ведутся в основном в формате видео-конференц-связи, что не всегда удобно, так как порой для принятия конечного решения не хватает именно личного контакта", - считает Руслан Пархамович. Также в качестве примера министр отметил определенные ограничения в работе белорусских строителей за пределами республики. В частности, по распоряжению правительства России был временно ограничен въезд в эту страну. И сейчас вопросы деловых поездок представителей Беларуси в Россию необходимо согласовывать с федеральным или региональным органом исполнительной власти России, в ведении которого находится деятельность организации-заказчика работ и услуг, что существенно увеличивает срок получения разрешения на въезд.

"Но мы стараемся оперативно решать все возникающие проблемные вопросы, связанные с пандемийными ограничениями, и минимизировать негативные последствия. Я считаю, что наши организации достаточно быстро переориентировались и наладили работу в новых реалиях", - подчеркнул руководитель министерства. Так, по итогам первых 4-5 месяцев в целом по отрасли наблюдается поступательный рост в части экспорта товаров и услуг. Например, в первом квартале 2021 года организации строительного комплекса Беларуси поставили в Азербайджан продукции более чем на $3,5 млн, что составляет 222,5% к аналогичному периоду 2020 года. В 2019-2020 годах министерство совместно с белорусским диппредставительством в России провело переговоры с руководством 20 российских регионов. Это позволило создать существенный задел, который помогает в это нелегкое время. "При этом надо учитывать, что отраслевая промышленность помимо наращивания экспорта ориентирована на платежеспособный спрос на отечественном рынке, сохранение занятости и недопущение работы на склад. Способствовать развитию этих направлений, в том числе и экспорта, должно повышение качества и конкурентоспособности отечественной продукции на рынках сбыта, прежде всего за счет увеличения удельного веса отгруженной инновационной продукции в общем объеме и оптимизации уровня затрат. Кстати, за первый квартал 2021 года доля отгруженной инновационной продукции в общем объеме выросла до 27,8% против 8,7% в январе - марте 2020 года", - подчеркнул он.

При этом министр отметил, что самым важным и большим рынком сбыта стройматериалов белорусского производства является Россия. Также в части экспорта отечественные предприятия активно работают с государствами - членами Евразийского экономического союза и странами дальнего зарубежья. "В настоящее время и на перспективу стоит задача по обеспечению диверсификации экспорта и организации поставок строительных материалов по новым направлениям. Но основная задача для отечественных производителей стройматериалов заключается не в валовом увеличении поставок, а в обеспечении эффективности экспортных продаж и первостепенном удовлетворении внутреннего спроса. Это будет способствовать укреплению экономики предприятий и обеспечит защиту экономических интересов, как отечественной строительной отрасли, так и государства в целом", - добавил Руслан Пархамович.

Говоря о популярных видах поставляемой продукции, глава Минстройархитектуры отметил, что для каждого региона она разная, и предприятия учитывают потребности каждой страны. К примеру, в Азербайджане одним из самых популярных белорусских товаров является хрусталь. Спрос у местного населения имеется как на наборы для повседневного применения, так и на эксклюзивные изделия. Кстати, белорусский стеклозавод "Неман" специально для жителей Азербайджана выпускает их национальные стаканы - армуды. Традиционно популярностью пользуются отечественные цемент, щебень и другие нерудные материалы, керамическая плитка, стекло и хрусталь, различные строительные конструкции.

Что касается экспорта строительных услуг, то по спросу на белорусских специалистов тоже лидируют регионы Российской Федерации. Проекты по строительству жилья реализуются в Курской и Калининградской областях, а возведение социальных объектов белорусами осуществляется в Воронежской и Ленинградской. В Калужской и Псковской областях, а также в Санкт-Петербурге наши строители возводят одновременно жилье и объекты социальной сферы. "Опираясь на принятые в Беларуси меры господдержки, мы осуществляем там инвестиционное строительство школ, детсадов, больниц и поликлиник за счет кредитных ресурсов Банка развития Республики Беларусь. По завершении объекта его выкупает российская сторона. Это наиболее перспективный на сегодня экспортный продукт. Кроме того, мы подключились к реализации российской госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий", которая предусматривает строительство объектов соцкультбыта и жилья. В свою очередь предлагаем возведение малоэтажного жилья из готовых домокомплектов усадебных домов белорусского производства", - рассказал министр.

Если детальнее остановиться на строящихся в России объектах, то сейчас в Калужской области силами ОАО "Промтехмонтаж" возводится школа на 1 тыс. мест в городе Медынь, РУП "Белстройцентр" строит школу также на 1 тыс. мест в Кондрово, специалисты ОАО "Гомельский ДСК" продолжают строительство жилья. Ведутся также проектно-изыскательские работы по таким объектам, как "Детский сад на 160 мест с бассейном в г.Мещовск", "Школа на 1 тыс. мест в микрорайоне Байконур г.Калуги", "Школа на 1 тыс. мест в г.Людиново". В прошлом году ОАО "Минскпромстрой" сдало в эксплуатацию школу на 1 тыс. мест, а сейчас предприятием ведется проектирование и строительство еще одной школы и четырех детских садов. В Ленинградской области РУП "Белстройцентр" занимается проектированием и возведением школы на 825 мест. В Санкт-Петербурге это же предприятие строит детский сад на 190 мест и ведет предконтрактные переговоры по реализации там инвестиционно-строительных проектов, которые предусматривают возведению 5 школ и 8 детских садов. А еще организации холдинга "Белстройцентр" осуществляют строительно-монтажные работы на объектах промышленности в Москве, Тульской области, Чеченской Республике, Пермском крае Российской Федерации. Кроме того, реализуются "симметричные" проекты строительства жилья "Белорусского квартала в Санкт-Петербурге" и "Санкт-Петербургского квартала в Минске". И это далеко не все проекты, в которых участвуют белорусские специалисты.

Также в практическую плоскость перешли договоренности, которые были достигнуты с публично-правовой компанией "Российский экологический оператор" во время их визита в Беларусь в апреле этого года. В частности, был определен план совместных действий по развитию отраслей обеих стран по переработке твердых коммунальных отходов. Этот план предполагает участие ведущих строительных организаций Беларуси в российских проектах по созданию соответствующих производств в различных регионах РФ. Введутся переговоры с управляющей организацией Инжинирингового дивизиона "Росатома" - АО ИК "АСЭ". Обсуждается возможность участия белорусских строительных организаций, которые были задействованы в строительстве Белорусской АЭС, в проектах по возведению АЭС "Пакш-2" в Венгрии и АЭС "Ханхикиви-1" в Финляндии. А еще не так давно были проведены переговоры с представителями Азербайджана и Казахстана, в ходе которых стороны определили направления потенциального взаимовыгодного сотрудничества в сфере строительства.

"Да, сегодня продукция белорусских предприятий и услуги специалистов строительной отрасли пользуется спросом за рубежом. Мы имеем не только традиционные рынки сбыта, с которыми схемы сотрудничества отработаны, но и занимаемся поиском новых. Останавливаться на достигнутом, конечно же, не планируем и прорабатываем новые направления. Уже определены рынки, имеющие большой потенциал, по которым ведется активная работа. Также мы видим перспективы нашего сотрудничества с Россией в условиях расширения участия наших подрядчиков в строительных проектах в регионах. Безусловно, мы понимаем, что для обеспечения экспортных показателей наша продукция и оказываемые услуги должны быть конкурентными. Поэтому министерство перед предприятиями и организациями стройотрасли поставило задачу совершенствовать не только качество, но и другие конкурентные преимущества продукции и услуг", - подчеркнул Руслан Пархамович.

И еще один немаловажный фактор, по мнению министра, - это использование маркетинговых инструментов. "Мы довольно неплохо научились работать в условиях эпидемиологических ограничений и занимались продвижением нашей продукции в режиме онлайн. Сейчас мир возвращается к допандемийному ритму жизни. Проводятся выставочные мероприятия, крупные международные форумы и рабочие встречи. Предприятия отрасли быстро адаптируются к изменениям и стараются максимально использовать различные инструменты для поиска и заключения новых контрактов. К тому же наши строители действительно хорошо зарекомендовали себя на зарубежных строительных площадках. И это заслуженно, так как возводимые объекты - качественные и современные сооружения, а все наши специалисты - квалифицированные профессионалы своего дела, которые качественно оказывают все виды строительных услуг на любом этапе возведения объекта. Так что сегодня с уверенностью можно сказать, что Беларусь открыта для взаимовыгодного сотрудничества со всеми странами и имеет все необходимые возможности для этого", - подытожил руководитель Минстройархитектуры.

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