Строительно-монтажному тресту №8 определен срок отработки аванса на реконструкцию трассы М3

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Министров определил срок отработки целевого аванса, выдаваемого ОАО "Строительно-монтажный трест №8" на реконструкцию автодороги М3. Это предусмотрено постановлением Совмина №956 от 31 декабря 2019 года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.

Согласно документу, предприятие должно в течение восьми месяцев с даты получения отработать целевой аванс (Br3 млн), выдаваемый на покупку цемента для возведения объекта "Автомобильная дорога М3 Минск - Витебск, км 8,6 - км 87,950. IV очередь - Обход населенного пункта Плещеницы, км 56,0 - км 64,0" за счет кредита ОАО "Банк развития Республики Беларусь".

Постановление принято в целях своевременного возведения объекта.-0-