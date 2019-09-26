Строительно-монтажные работы на Мозырском НПЗ и "Нафтане" завершат в 2020 году

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Строительно-монтажные работы на Мозырском НПЗ и "Нафтане" планируют завершить в 2020 году, сообщил журналистам заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Владимир Сизов на международной конференции "Рынок нефтепродуктов и газа Республики Беларусь: производство, трейдинг, розница", передает корреспондент БЕЛТА.

"Сроки завершения модернизации определены. На Мозырском НПЗ по некоторым частям комплекса гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков уже начат завершающий этап - пусконаладочные работы. В целом завершение строительно-монтажных работ по комплексу планируется в сентябре 2020 года. По "Нафтану" завершение таких работ определено в апреле 2020 года с выходом на получение кокса к концу 2020-го", - сказал Владимир Сизов.

Международная отраслевая конференция "Рынок нефтепродуктов и газа Республики Беларусь: производство, трейдинг, розница" проводится в седьмой раз. Во время мероприятия анализируются основные тенденции рынков энергоносителей, перспективы белорусской нефте- и газопереработки, трейдинга нефтепродуктов и сжиженного газа, обсуждаются технические и маркетинговые новшества в области АЗС и нефтебазового хозяйства.-0-