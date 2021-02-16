Строительные нормы для метрополитенов утверждены в Беларуси

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новые строительные нормы утверждены в Беларуси. Это предусмотрено постановлением Министерства архитектуры и строительства от 16 ноября 2020 года №88, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Документом утверждены строительные нормы "Метрополитены". Они устанавливают требования к проектированию вновь возводимых и реконструируемых линий, отдельных сооружений и устройств метрополитена.

Строительные нормы разработаны РУП "Стройтехнорм" и внесены главным управлением градостроительства, проектной, научно-технической и инновационной политики Минстройархитектуры. Нормы будут введены в действие через 60 календарных дней после их официального опубликования.

Как сообщалось ранее, в Беларуси реформируется законодательство в сфере архитектуры, градостроительства и строительства. Согласно указу от 5 июня 2019 года №217 вводятся новые виды технических нормативных правовых актов: строительные нормы, включающие требования в области безопасности зданий и сооружений, предназначенные для обязательного применения, и строительные правила, закрепляющие способы достижения строительных норм.

Действующие сейчас технические нормативные правовые акты других госорганов в части, устанавливающей обязательные требования при проектировании и строительстве объектов, будут признаваться утратившими силу после введения в действие новых строительных норм и правил.

Со всеми действующими техническими нормативными правовыми актами в области строительства, а также с проектами документов в этой сфере можно ознакомиться на официальном сайте Минстройархитектуры (www.mas.gov.by) в недавно созданном разделе "Строительные нормы и правила".-0-