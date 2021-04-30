Строительство БелАЭС придало мощный импульс развитию Островецкого района - Бычко

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Строительство Белорусской АЭС придало мощный импульс развитию Островецкого района. Об этом заявил заместитель председателя Островецкого райисполкома Геннадий Бычко во время общественных слушаний перед выдачей лицензии на эксплуатацию первого энергоблока Белорусской АЭС, передает корреспондент БЕЛТА.

"Возведение Белорусской АЭС - масштабный инвестиционный проект. Строительство такого весомого объекта придало дополнительный мощный импульс развитию Островецкого района. Островец, по праву обладающий статусом города-атомщика, заметно преобразился. Сегодня это современный город, где есть все необходимые условия для комфортного проживания и работы, появились новые жилые микрорайоны с развитой инфраструктурой, построены дороги, современные развязки, объекты социальной сферы, торговли", - сказал Геннадий Бычко.

По его словам, строительство АЭС дало толчок и развитию соседних районов благодаря созданию новых рабочих мест, привлечению строительных, транспортных, торговых организаций.

"Уровень безработицы в нашем районе стремится к нулю. Количество вакансий в настоящее время в разы превышает количество безработных, поэтому нам приходится привлекать трудовые ресурсы со всей страны. В регионе наблюдается значительный рост инвестиций в основной капитал. Проект по сооружению БелАЭС формирует практически половину доходов бюджета Островецкого района. По уровню средней зарплаты район входит в тройку лидеров в Гродненской области", - отметил заместитель председателя райисполкома.

Общественные слушания перед выдачей лицензии на эксплуатацию первого энергоблока Белорусской АЭС проводятся сегодня в гибридном формате с использованием видео-конференц-связи в нескольких активных точках подключения (студиях). Цель общественных слушаний - довести до общественности информацию о ходе и результатах проведения экспертизы безопасности и оценки соответствия ГП "Белорусская АЭС" лицензионным требованиям и условиям в процессе подготовки решения МЧС о выдаче лицензии на эксплуатацию первого энергоблока.-0-