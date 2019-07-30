Строительство белорусского павильона на "ЭКСПО-2020" в Дубае начнется в октябре

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вопросы подготовки Беларуси к "ЭКСПО-2020", наполнение национального павильона, а также организацию и проведение культурных и деловых мероприятий в рамках работы национальной экспозиции Беларуси обсудили накануне в Минске. Об этом сообщили БЕЛТА в Национальном центре маркетинга Министерства иностранных дел.

В понедельник, 29 июля, состоялась встреча генерального комиссара секции Беларуси на всемирной выставке "ЭКСПО-2020", первого заместителя министра иностранных дел Беларуси Андрея Евдоченко с представителями оргкомитета выставки. На встрече также присутствовали генеральный консул Беларуси в Дубае Игорь Бондарев, директор Национального центра маркетинга Валерий Садохо, представители генподрядчика павильона Беларуси.

Представители оргкомитета "ЭКСПО-2020" отметили, что Беларусь входит в ТОП-15 стран-участниц, которые соблюдают все установленные сроки по подготовке участия своей страны в выставке. Было отмечено, что в октябре этого года начнется строительство белорусского павильона, а в июле 2020 года будут завершены необходимые подготовительные работы.

В Национальном центре маркетинга также прошла встреча организационного комитета выставки с представителями органов госуправления Беларуси, белорусских предприятий и организаций, принимающих участие в подготовке национального павильона к выставке. Обсуждались организационно-технические вопросы, а также возможности "ЭКСПО" для установления деловых контактов с партнерами из разных стран мира.

Всемирная выставка "ЭКСПО-2020" пройдет с 20 октября 2020 года по 10 апреля 2021 года в Дубае (ОАЭ). Свое участие в ней уже подтвердили 190 стран. Организаторы ожидают более 25 млн посетителей.-0-