Строительство четырех пеллетных заводов в Беларуси уже почти на финишной прямой - Дрожжа

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Строительство четырех пеллетных заводов в Беларуси находится уже практически на финишной прямой. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции министр лесного хозяйства Виталий Дрожжа, передает корреспондент БЕЛТА.

"В прошлом году мы начали реализацию поручения Президента по строительству шести пеллетных заводов. Это перспективное для нас направление, данная продукция рентабельна. Заводы будут выпускать порядка 150 тыс. т пеллет в год. Уже во второй половине года наши производства должны заработать. Мы делаем все, чтобы 1 июня подписать акты ввода в эксплуатацию. На четырех производствах мы находимся уже практически на финишной прямой, порядка 70% строительно-монтажных работ выполнено", - сказал Виталий Дрожжа. Речь идет о заводах в Борисовском, Кличевском, Пружанском и Новогрудском районах.

Что касается производств в Житковичском и Мозырском районах, не позднее 15 марта должна начаться поставка оборудования. "Уже организованы работы в круглосуточном режиме. До 1 июня оборудование будет смонтировано", - отметил министр. Кроме того, в планах Минлесхоза до конца 2021 года построить еще шесть аналогичных производств.

Ежегодный объем потребления пеллет в мире превышает 40 млн т. При этом, по оценкам экспертов, с каждым годом этот показатель увеличивается примерно на 1,5 млн т. Наиболее активными потребителями топливных гранул являются страны Западной Европы. В списке перспективных и страны Азии. К примеру, Япония заявила о намерении увеличить к 2030 году объемы потребления пеллет в 10 раз (до 20 млн т).-0-

Электронную систему учета древесины планируют поэтапно внедрять в Беларуси в 2021 году "Перед нами стоит задача с сентября отдать систему для апробации на безопасность. В следующем году будем поэтапно внедрять ее в эксплуатацию", - сказал министр лесного хозяйства Виталий Дрожжа.

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