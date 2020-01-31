Строительство комплекса H-Oil на Мозырском НПЗ планируют завершить в этом году

31 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Строительство комплекса гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков (H-Oil) в ОАО "Мозырский НПЗ" планируется завершить в 2020 году. Такая задача поставлена перед коллективом, сообщил журналистам генеральный директор предприятия Виталий Павлов во время пресс-тура на завод, передает корреспондент БЕЛТА.

Как рассказал Виталий Павлов, на предприятии намерены завершить строительно-монтажные работы в текущем году, а в следующем ввести объект в эксплуатацию. На сегодня уровень готовности достаточно высокий.

Проект "Строительство комплекса гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков" - самый масштабный в инвестиционном и производственном плане за всю историю предприятия. Его оценочная стоимость - более $1,2 млрд. По сути комплекс является отдельным заводом в заводе. Он включает три основных установки: гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков, производства водорода и производства серы, а также 21 объект общезаводского хозяйства. На водородной и серной установках идет подготовка к пусконаладочным работам.

"Реализация проекта позволит увеличить глубину переработки нефти с нынешних 75% до 90%, выход светлых продуктов до 67%. Увеличится и производство гидроочищенного дизельного топлива. При этом улучшится качество котельного топлива - мазута", - отметил Виталий Павлов.

Значительная часть оборудования - нестандартное и высокотехнологичное - было произведено по спецзаказу в единичном экземпляре. География поставок - все континенты.

"Такой объект рискнет строить не каждое предприятие. Очень серьезные требования предъявляются к безопасности эксплуатации комплекса на всех уровнях его реализации. К примеру, технология предусматривает работу при температуре свыше 430 градусов по Цельсию и при давлении около 190 атмосфер", - уточнил генеральный директор.

Здесь создано около 300 рабочих мест. Специалисты ИТР и рабочие проходят обучение и нарабатывают практический опыт на действующем технологических объектах в других странах. К вводу комплекса весь штат будет подготовлен.

По мнению гендиректора, строительство комплекса станет новым витком в истории завода, это значимый шаг вперед в его развитии. "Сегодня техническая оснащенность завода такова, что он способен отвечать на вызовы времени и оставаться конкурентоспособным в любых условиях", - подчеркнул он. Модернизация и обновление производственных мощностей позволяет повышать уровень предприятия. Так, в настоящее время индекс Нельсона (рейтинг сложности НПЗ) для Мозырского нефтеперерабатывающего завода - 9,73. После ввода комплекса H-Oil этот показатель эффективности работы предприятия составит 11,81, что соответствует мировым лидерам в нефтеперерабатывающем сегменте.

Представители региональных и республиканских СМИ, а также предприятий, входящих в состав концерна, ознакомились с новейшими технологиями и разработками, внедренными на производстве, а также ходом реализации крупнейшего инвестпроекта. Пресс-тур был посвящен 45-летию с момента получения первой товарной продукции на Мозырском НПЗ. Гости посетили топливно-каталитическое производство, установку гидроочистки дизельного топлива, строительную площадку комплекса гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков (H-Oil).

Мозырский нефтеперерабатывающий завод введен в эксплуатацию в 1975 году, в ОАО преобразован в 1994-м. Основные виды деятельности: переработка нефти, производство и реализация нефтепродуктов. Товарная продукция Мозырского НПЗ экспортируется в более чем 20 стран мира. 30 января завод отметил 45-летие.-0-

Мозырский НПЗ готов к переработке нефти из альтернативных источников "Мы работаем в оптимальном технологическом режиме. Выпускается полный ассортимент продукции, соответствующей международным стандартам качества", - подчеркнул генеральный директор предприятия Виталий Павлов.

За три года Мозырский НПЗ инвестировал в развитие производства более Br1,6 млрд Объем инвестиций на модернизацию, техническое перевооружение и реализацию новых проектов на нефтеперерабатывающем заводе в Мозыре год от года прогрессирует. Если за предыдущие 8-9 лет завод освоил свыше Br3 млрд, то за минувшие 3 года - более Br1,6 млрд.