Строительство Нежинского ГОКа будет завершено в срок - Гуцериев

15 июля, Любанский район /Корр. БЕЛТА/. Строительство Нежинского горно-обогатительного комбината будет завершено в срок, сообщил сегодня журналистам председатель совета директоров ИООО "Славкалий" Михаил Гуцериев после заседания штаба строительства, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы идем по графику и точно закончим (строительные работы на Нежинском ГОКе. - Прим. БЕЛТА) вовремя, как прописано в контракте. Мы отставали по нормативно-технической документации, но сейчас уже вышли в график. Есть на некоторых объектах отставание, может быть, в 30 дней, но это несущественно", - сказал Михаил Гуцериев.

В планах - увеличение количества рабочих на объекте, чтобы до конца года выполнить планы по строительству жилья, ЛЭП, подстанции. "Газопровод мы закончим в сентябре, - отметил председатель совета директоров. - На 50% закончены шахты".

"Самое главное, что даст Беларуси этот проект - дополнительная экспортная выручка. Второе - это создание новых рабочих мест. В этом году мы сдаем два жилых дома для сотрудников, еще два - на следующий год", - добавил предприниматель. Сегодня специалисты подрядной организации "Бобруйский завод КПД" ведут активные работы на первом из четырех домов, предусмотренном для обеспечения жильем сотрудников, занятых в период строительства калийного комплекса. Объект будет трехподъездным, рассчитан на 80 однокомнатных и 10 двухкомнатных квартир. Началась активная подготовка территории и к строительству следующего дома.

На текущий момент на стройплощадке Нежинского ГОКа завершены работы на ряде объектов: выполнено строительство бульдозерного отвала, автотранспортной инфраструктуры, включающей 15 внутриплощадочных и подъездной дорог, объектов энергетического комплекса и временной площадки хранения материалов, восстановлены мелиоративные системы, выполнена реконструкция железнодорожной станции Уречье.

Механизированные комплексы SBR, изготовленные специально для "Славкалия" на немецком заводе Herrenknecht, продолжают активные стволопроходческие работы на строящемся ГОКе. Технология применяется впервые в Европе, обеспечивает безопасные условия труда и соответствует высоким экологическим стандартам, не требуя применения взрывчатки. На клетевом и скиповом стволах удалось пройти интервал тюбинговой крепи с водоносными горизонтами, что составляет практически половину пути до второго калийного горизонта. Следующим этапом работ на глубине станет монтаж тюбинговой колонны из чугунных сегментов для гидроизоляции и обеспечения устойчивого крепления шахтного ствола на весь период эксплуатации. Изготовлением сегментов тюбинговой крепи для "Славкалия" и доставкой готовых изделий на строящийся Нежинский ГОК занято ОАО "Могилевский завод "Строммашина".

Одновременно со стволопроходческими на поверхности полным ходом идут работы по созданию необходимой инфраструктуры будущего предприятия. Уже 11 объектов обеспечены проектной документацией и находятся в активной фазе строительства: административно-бытовые комплексы, автотранспортный цех, блок складских помещений, выполняются работы по прокладке воздушной линии и строительство газопровода длиной 43 км.

Продолжается также строительство зданий административно-бытового комплекса (АБК) рудника на Нежинском ГОКе. В июле планируется завершить устройство каркаса технологического здания, предназначенного для обеспечения комфортных бытовых условий работы горняков (душевые комнаты, санузлы, помещение для приема пищи и др.) Также началось строительство второго корпуса АБК: специалисты подрядной организации ОАО "Минскпромстрой" завершили устройство свай и уже приступили к устройству фундамента. Проект предполагает здание различной этажности. В пятиэтажном помещении расположится дирекция компании "Славкалий", четырехэтажном - инженерно-технический состав рудника (будущее рудоуправление).

Активно выполняются работы по обеспечению электроснабжением Нежинского ГОКа на постоянный период эксплуатации. Предусмотрено строительство понижающей подстанции на 110 кВ "Нежинская", которая в дальнейшем распределит полученную электроэнергию по предприятию. Сегодня "Славкалий" завершает разработку проектно-сметной документации для объекта, выполняет закупку оборудования. Питание подстанция получит по воздушной высоковольтной линии от существующей подстанции 110/10 кВ "Калийная", расположенной в 20 км от Нежинского ГОКа. Сегодня строительство выполнено на 40%: подрядная компания занята устройством фундаментов под электрические опоры и монтажом металлоконструкций.

Выполнены буровые работы и обустройство шести артезианских скважин глубиной 140 м, из которых будет добываться вода для будущего предприятия (Нежинскому ГОКу понадобится порядка 6-7 тыс. куб.м питьевой и технической воды в сутки). В активной фазе строительство водозаборных сооружений. Выполнено изготовление насосной станции для подготовки воды питьевого качества. Монтажные работы планируется начать в летний период. Успешно завершена укладка водовода к Нежинскому ГОКу длиной 5 км.

Завершается строительство сетей пожаротушения. От артезианской скважины, устроенной на площадке, проведена временная сеть трубопроводов к двум устроенным резервуарам для хранения воды объемом 1,5 тыс. куб.м. Завершены пуско-наладочные работы по устройству временной насосной станции. Оборудование успешно прошло испытания и готово обеспечить пожарную безопасность стволопроходческих работ на объекте.

Нежинский горно-обогатительный комбинат на базе Старобинского месторождения калийных солей будет вторым предприятием в Беларуси по добыче калийной руды и производству калийных удобрений. Его мощность составит до 2 млн т хлорида калия в год. Инвестиционный проект предусматривает строительство горнодобывающего комплекса, обогатительной фабрики, газотурбинной электростанции для собственных нужд, железнодорожной, автодорожной, жилищной и другой инфраструктуры. Его реализует ИООО "Славкалий", входящее в группу "Сафмар" Михаила Гуцериева.-0-

Фото Рамиля Насибулина