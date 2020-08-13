Строительство перемычки между белорусскими НПЗ начнется в октябре и завершится к 2023 году

13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Строительство перемычки между белорусскими нефтеперерабатывающими заводами начнется в октябре. Об этом сообщил сегодня журналистам гендиректор ОАО "Гомельтранснефть Дружба" Олег Борисенко, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Олега Борисенко, перемычка будет состоять из 12 частей, сейчас завершаются проектные работы по первой части. Ее возведение начнется в октябре. К 2023 году объект будет полностью построен. "Девять частей линейных и три насосные", - пояснил директор ОАО.

Перемычка между НПЗ позволит "Нафтану" получать нефть не только из России, но и из Польши и Украины. "То есть мы будем независимыми по получению нефти. Кроме того, мы сможем готовить заводам смесь нефти из различных сортов", - отметил Олег Борисенко.-0-