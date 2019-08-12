Строительство подстанции на Нежинском ГОК планируют завершить в этом году

12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Строительство электрической понижающей подстанции 110/10 кВ "Нежинская" планируют завершить в 2019 году, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ИООО "Славкалий".

"Завершить строительство подстанции "Нежинская" и выполнить ее подключение к подстанции "Калийная" планируется в текущем году. Полученный источник электроэнергии обеспечит работу строящегося калийного комплекса на постоянный период", - сказали в пресс-службе.

"Славкалий" продолжает строительство подстанции. Ряд мероприятий, направленных на обеспечение временным источником электроэнергии строительного городка, удалось завершить в прошлом году. Были возведены здание общеподстанционного пункта управления, 4-я секция здания распределительного устройства, кабельные каналы и эстакады, выполнено подключение подстанции "Нежинская" к устроенной отпайке от воздушной высоковольтной линии подстанции 110/10 кВ "Калийная" - подстанции "Сорочи".

Сегодня строительно-монтажные работы на подстанции "Нежинская" продолжаются согласно графику. Выполняется забивка свай под строительство модульного здания элегазового комплексного распределительного устройства, 1-й, 2-й, 3-й секций здания закрытого распределительного устройства (ЗРУ), трансформаторной установки, идет монтаж металлических каркасов оснований объектов. Доставку необходимых материалов и оборудования планируется завершить в течение месяца.

Подача электроэнергии на подстанцию будет осуществляться от подстанции "Калийная" по воздушной высоковольтной линии на 110 кВ. Устройство линии "Славкалий" выполнил на 50%. Установлены более 90 электрических опор, в текущем месяце приступят к натяжению проводов. Кроме того, выполняется реконструкция участка пересечения строящейся высоковольтной линии с действующей ВЛ на 330 кВ "Калийная - Мозырь".

Нежинский горно-обогатительный комбинат на базе Старобинского месторождения калийных солей будет вторым предприятием в Беларуси по добыче калийной руды и производству калийных удобрений. Его мощность составит до 2 млн т хлорида калия в год. Инвестиционный проект предусматривает строительство горнодобывающего комплекса, обогатительной фабрики, газотурбинной электростанции для собственных нужд, железнодорожной, автодорожной, жилищной и другой инфраструктуры. Его реализует ИООО "Славкалий", входящее в группу "Сафмар" Михаила Гуцериева.-0-