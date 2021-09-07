Строительство участка дороги до города-спутника Смолевичей планируется завершить осенью - Авраменко

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Строительство участка дороги Р53 до города-спутника Минска - Смолевичей планируется завершить осенью. Об этом в интервью газете "СБ. Беларусь сегодня" рассказал министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко, сообщает БЕЛТА.

Программа социально-экономического развития на 2021-2025 годы предусматривает дальнейшее развитие международных транспортных коридоров. Инструментом выполнения поставленной задачи является реализация государственной программы "Дороги Беларуси", которая в целом охватывает все проекты в сфере дорожного хозяйства на предстоящие пять лет.

Так, в планах на пятилетний период значится реконструкция такого крупного объекта, как автодорога М3 Минск - Витебск на участке Минск - Плещеницы. "Заинтересованность в финансировании данного проекта выражает Евразийский банк развития. Сейчас с ним ведутся активные переговоры. Кроме того, прорабатываем возможность привлечения средств Экспортно-импортного банка Китая для реконструкции дороги Р46 на участке Лепель - Полоцк со строительством обхода и моста через Двину. Тем более у нас имеется положительный опыт работы с данным финансовым институтом в ходе реализации проекта по реконструкции автодороги М5 Минск - Гомель", - отметил министр.

Что касается текущего года, то, по словам Алексея Авраменко, уже осенью планируется завершить строительство участка дороги Р53 до города-спутника Минска - Смолевичей - по параметрам категории I-б (четыре полосы движения), Р23 на участке Солигорск - Слуцк и участка Р16 Тюхиничи - Высокое - граница Республики Польша (Песчатка). Начаты работы на юго-западном обходе Могилева, а в планах на пятилетку - строительство обходов Мира и Витебска.

Также министр сообщил, что поставленная главой государства задача отремонтировать и реконструировать за предыдущий пятилетний период не менее 7 тыс. км местных дорог выполнена. В планах на 2021-2025 годы - сохранить темпы и как минимум выполнить работы в таком же объеме.

Что касается мостовых сооружений, то ежегодно проводится обследование их состояния. "Особое внимание уделяется объектам, аналогичным мосту через реку Припять в Житковичском районе, который, напомню, был восстановлен в 2018 году. К тому же у нас определен ранжированный перечень объектов, требующих ремонта в первую очередь. В целом на пятилетку планируется улучшить транспортно-эксплуатационное состояние 107 мостовых сооружений на республиканских дорогах и 137 - на местных", - рассказал руководитель транспортного ведомства.-0-