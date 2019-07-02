Строительство ж/д терминала в "Великом камне" начнется в 2020 году

2 июля, Смолевичский район /Татьяна Лисатович - БЕЛТА/. Строительство железнодорожного терминала на территории Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень" начнется в 2020 году. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА первый заместитель генерального директора СЗАО "Компания по развитию индустриального парка" Кирилл Коротеев на полях форума по региональному сотрудничеству и развитию в рамках инициативы "Пояс и путь".

Меморандум о совместных действиях по созданию ЗАО "Международный терминал Великий камень" подписали сегодня АО "Дуйсбургер Хафен", ЗАО "Чайна Мерчантс СиЭйчЭн-БиЭлАр Коммерческая и Логистическая компания", Белорусская железная дорога и "Хупак Интермодал СА".

"Это очень выверенный документ, в котором расписаны доли участия, шаги по созданию терминала", - отметил Кирилл Коротеев. По его словам, фактически эта работа велась и ранее, но сейчас она получила официальный статус и будет продолжена. "В этом году мы приступаем к проектированию, будут проведены все необходимые подготовительные работы, основное же строительство будет в следующем году", - уточнил первый замгендиректора Компании по развитию индустриального парка.

На первом этапе инвестиции в проект по строительству железнодорожного терминала составят более $30 млн. Ввести терминал в эксплуатацию планируется в 2021 году. "Примечательно, что с созданием этого предприятия мы идем на второй этап освоения территории парка", - отметил Кирилл Коротеев.

Как сообщалось, во время форума по региональному сотрудничеству и развитию в рамках инициативы "Пояс и путь", который прошел сегодня в Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень", был подписан ряд соглашений. В частности, о совместном инвестировании по программе "Искра" на базе научно-инновационного центра в индустриальном парке. Также подписан меморандум о взаимопонимании в отношении развития сотрудничества в финансовом секторе и соглашение о конфиденциальности между компанией Gansu Provincial Highway Aviation Tourism Investment Group CO., LTD и ОАО "Белинвестбанк".

Кроме того, во время форума зарегистрировано 11 новых резидентов парка.-0-