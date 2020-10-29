Строительство ж/д терминала в "Великом камне" планируют завершить в 2021 году

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Строительство железнодорожного терминала в Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень" планируют завершить в 2021 году. Об этом шла речь в Шэньчжэне на переговорах руководства СЗАО "Компания по развитию индустриального парка" с компанией China International Marine Containers (Group) Co.(CIMC), сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт индустриального парка.

Во время переговоров стороны обсудили пути развития всестороннего сотрудничества в сфере логистических услуг и производства контейнеров. После окончания строительства железнодорожного терминала в парке в 2021 году рейсы Китай - Европа смогут напрямую добираться в "Великий камень".

CIMC - китайская компания, занимающаяся производством морских контейнеров, прицепов, портового и авиационного оборудования, строительной и погрузочной техники, морских бурильных платформ и другого промышленного оборудования. Крупнейший в мире производитель морских контейнеров и полуприцепов, крупнейший в КНР производитель грузовых автомобилей и авиационных трапов.

Помимо этого состоялись переговоры с китайской компанией Tanda, во время которых стороны рассмотрели возможность ведения совместной исследовательской деятельности, а также выход на рынки Европы и ЕАЭС. Достигнута договоренность о визите в парк после улучшения эпидемиологической ситуации.

Компания Tanda занимается исследованиями и разработками, производством, продажей и обслуживанием противопожарного оборудования и оборудования пожаротушения на базе технологии интернета вещей.-0-