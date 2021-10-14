Стройкомплекс Беларуси планирует участвовать в развитии Новгородской области

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Строительный комплекс Беларуси планирует участвовать в развитии Новгородской области. Об этом шла речь на встрече министра архитектуры и строительства Беларуси Руслана Пархамовича с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным, которая состоялась во время визита белорусской делегации в Великий Новгород (Россия), сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт ведомства.

"Я как министр архитектуры и строительства Беларуси в очередной раз могу подтвердить намерения всего строительного комплекса участвовать в развитии Новгородской области - и в части предоставления строительных услуг, поставок материалов. Мы также заинтересованы в поставках продукции для строительной отрасли от ваших предприятий", - подчеркнул Руслан Пархамович.

По словам министра, пандемия внесла свои коррективы в сотрудничество. В прошлом году товарооборот между Новгородской областью и Беларусью снизился до $65 млн. В этом году эта сумма уже возросла на 7% по отношению к прошлогоднему показателю. "Я думаю, что цели, которые должны нами поддерживаться, - ориентир на 2014-2015 годы, когда оборот составлял $150 млн и больше", - добавил Руслан Пархамович.

В свою очередь губернатор Андрей Никитин подчеркнул, что международные отношения между Новгородской областью и Беларусью носят долгосрочный характер. "Целый ряд предприятий сотрудничают на постоянной основе. Мы видим реальные перспективы для расширения сотрудничества и, безусловно, в этом заинтересованы. Очень приятно и важно, что оно не ограничивается экономическими связями, оно также гуманитарное. Поддерживаю заключение соглашения между минской гимназией №27 и новгородской школой №23. Это даст возможность нашим детям обмениваться лучшими практиками, больше узнавать о соседях, пропитываться культурой и знаниями другой страны", - отметил он.

Кроме того, результаты и перспективы сотрудничества между регионами белорусские и новгородские специалисты обсудили на третьем заседании рабочей группы по сотрудничеству под руководством заместителя председателя правительства Новгородской области Евгения Богданова. В частности, речь шла о взаимодействии в строительстве и ЖКХ, научно-технической сфере, в сельском хозяйстве.

"Не углубляясь в цифры, скажу, что основными экспортируемыми товарами из Новгородской области в Республику Беларусь являются пластмассы и пластмассовые изделия, древесина и изделия из нее, электрическое и механическое оборудование, бумага и картон", - подчеркнул Евгений Богданов. Он обратил внимание, что в регионе работают 15 организаций с участием белорусского капитала. Они в том числе занимаются строительством, грузоперевозками, торговлей. Также Новгородская область и Беларусь активно сотрудничают в культурной сфере.

Руслан Пархамович добавил, что Беларусь открыта для взаимовыгодного сотрудничества по различным направлениям. У белорусских специалистов достаточно опыта и умений, чтобы возводить объекты любой сложности. "У нас достаточно широкий опыт, который мы пока еще не применили на территории вашей области, но планируем это сделать по инвестиционному строительству социальных объектов, жилья", - подчеркнул министр.-0-