Стройотрасль Беларуси продолжает динамично развиваться в нынешних непростых условиях - Пархамович

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Строительная отрасль Беларуси продолжает динамично развиваться в нынешних непростых условиях. Об этом сообщил сегодня журналистам министр архитектуры и строительства Руслан Пархамович, посещая вместе с премьер-министром Романом Головченко ОАО "Керамин", передает корреспондент БЕЛТА.

"Результатов девяти месяцев еще пока нет, они скоро появятся, но однозначно могу сказать, что строительная отрасль продолжает динамично развиваться, темпы строительно-монтажных работ демонстрируются неплохие - 104,5%, положительный вклад в валовой внутренний продукт. Поэтому надеемся, что до конца года сохраним такую положительную тенденцию, и стройотрасль будет продолжать развиваться в заданных параметрах", - отметил глава ведомства.

Что касается экспорта строительных услуг, министр сообщил: "К сожалению, рынки так и не открылись в том объеме, в котором мы ожидали. Есть определенные ограничения по перемещению наших строителей, даже на рынок России, но по состоянию за восемь месяцев мы имеем темп экспорта стройуслуг на уровне 96%, думаю, ниже точно не опустимся". Руслан Пархамович напомнил, что в настоящее время начат ряд проектов в Калужской области, белорусские строители приступили к реализации проектов в Воронеже и Ленинградской области. "Мы стремимся к тому, чтобы выйти на показатели 2019 года", - подытожил он.

Говоря о промышленном производстве, руководитель министерства также считает, что ситуация сложилась непростая. "За время первой волны коронавируса объем промышленного производства упал практически на 15%. С середины текущего года мы достигли результатов 2019 года и видим, что тенденция идет положительная. Уже по результатам работы за июль мы вышли более чем на 100% по отношению к прошлому году. Такая динамика, думаю, сохранится до конца года, итоги августа и сентября тому подтверждение. Объем производства и экспорт промышленной продукции имеют очень тесную взаимосвязь, потому что основное промышленное производство у нас экспортно ориентированное, это касается керамической плитки, цемента и щебня", - пояснил он.

Также министр подчеркнул, что Минстройархитектуры, как и во время первой волны COVID-19, внимательно следит за ситуацией на строительных объектах и площадках, а также на промышленных предприятиях. "Нам удалось избежать резких оттоков наших работников, сегодня в целом по отрасли имеем порядка 70 человек, которые выпали из обоймы. Надеюсь, что больше 100 человек за вторую волну у нас не будет", - сказал Руслан Пархамович.

Отвечая на вопрос, каким образом отразилась пандемия на экспорте белорусских стройматериалов, глава ведомства отметил, что поскольку отечественные промышленные производства строительной отрасли экспортно ориентированные, они продолжают активно работать в этом направлении. "Самым важным и большим рынком является Россия. Мы как реализовывали туда строительные материалы, так и продолжаем реализовывать. Нет такого, чтобы перестали экспортировать наш товар, таких проблем нет", - подчеркнул министр.-0-