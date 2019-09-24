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24 сентября 2019, 15:05

Стройотрасль Беларуси работает над внедрением инноваций - Кухарев

Владимир Кухарев
Владимир Кухарев

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Строительная отрасль Беларуси работает над внедрением инноваций, чтобы идти в ногу со временем. Об этом заявил заместитель премьер-министра Владимир Кухарев сегодня на открытии международной специализированной выставки "Будпрагрэс-2019", передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Владимира Кухарева, знаковый строительный форум проходит в столице в 27-й раз и стал доброй традицией. "Увеличивается количество участников. В век бурного развития технологий все говорит о том, что в строительстве очень важно идти в ногу со временем, обеспечивать внедрение инноваций", - отметил он.

В нынешнем году выставка собрала более 150 участников. Представлено большое количество новых направлений, которые поспособствуют развитию отрасли. "Важно снижать стоимость и сокращать сроки строительства, поэтому мы очень внимательно относимся к этому мероприятию. Думаю, что посетители найдут для себя много нового и интересного", - сказал Владимир Кухарев.

В свою очередь заместитель министра архитектуры и строительства Олег Швец обратил внимание, что за долгие годы экспозиция превратилась в площадку, где демонстрируются передовые разработки в области архитектуры, проектирования, строительства, промышленности строительных материалов. Он пожелал предприятиям наладить новые контакты, обменяться опытом, что позволит достичь успеха на рынке, и выразил надежду, что выставка послужит толчком для развития инновационного и инвестиционного климата в стране.

Председатель высшего координационного совета Республиканской конфедерации предпринимателей Владимир Карягин отметил, что за время проведения 27 строительных выставок в республике внедрены новейшие строительные технологии, в частности технологии информационного моделирования промышленных и гражданских объектов. Строительный комплекс готовится идти на экспорт со своей продукцией. "Мы становимся славянским центром притяжения для создания новых контрактных пулов, кластеров в области строительства, архитектурных работ и иных видов деятельности", - считает Владимир Карягин.

Ежегодный строительный форум продолжится по 27 сентября. На экспозиции свои новинки представили ведущие строительные компании из Беларуси, Польши, Китая, Литвы, Бельгии, России, Украины и других стран. Около 30 участников демонстрируют крупно- и малогабаритную строительную и дорожную технику.

Неотъемлемой частью выставки станет программа деловых мероприятий, которая будет интересна всем, кто связан со строительством, архитектурой и дизайном, производством и продажей оборудования, инженерных систем, материалов и растений для оформления и декора.

В числе отечественных компаний, принимающих участие в выставке, - ОАО "Березастройматериалы", РУПП "Гранит", ГП "Управляющая компания холдинга "БЦК", ОАО "Завод керамзитового гравия г.Новолукомль", ОАО "Речицкий метизный завод", ОАО "Стеклозавод "Неман", ОАО "Домановский производственно-торговый комбинат", ОАО "Горынский комбинат строительных материалов", ОАО "Радошковичский керамический завод", ОАО "МАЗ - управляющая компания холдинга "БЕЛАВТОМАЗ".-0-

Фото Оксаны Манчук

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