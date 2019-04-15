Сценарий обращения с ядерным топливом БелАЭС будет предполагать его переработку в России

15 апреля, Сочи /Корр. БЕЛТА/. Сценарий обращения с отработавшим ядерным топливом Белорусской АЭС будет подразумевать его переработку в России. Об этом сообщил журналистам заместитель министра энергетики Беларуси Михаил Михадюк сегодня на форуме "Атомэкспо" в Сочи, передает корреспондент БЕЛТА.

"У нас принципиально все было прописано в межправительственном соглашении по сооружению АЭС: мы возвращаем отработанное топливо на российскую сторону для его переработки. Давайте запустим станцию и будем отрабатывать межправительственное соглашение. У нас есть временной коридор около 10 лет. Поэтому конкретные условия: куда, когда, на сколько и что забирать - это пропишем и уже будем отрабатывать. А принципиально мы уже определились", - отметил Михаил Михадюк.

Ранее рассматривались три варианта обращения с отработавшим топливом. Два предполагали его переработку в РФ (с учетом длительного хранения отработавшего ядерного топлива в России или Беларуси с возвратом и захоронением отходов в Беларуси) и один - с хранением в Беларуси без отправки в РФ.

"Когда мы отрабатывали стратегию, изучали три различных варианта с обращением с отработанным топливом. Изучили и выбрали: храним у себя, накапливаем 10 лет в бассейне выдержки (чуть меньше, может быть). Когда набираем определенный объем, тогда грузим и везем на переработку. А потом продукты переработки, это мировая практика, возвращаются к нам через N-количество лет", - пояснил замминистра.

Как сообщалось, межправительственное соглашение с Россией по переработке отработавшего ядерного топлива Белорусской АЭС планируется заключить не позднее 2020 года. Отправка в Россию закреплена в межпрасоглашении о сооружении АЭС в Беларуси. Этим документом предусмотрено, что топливо, приобретенное у российских организаций, подлежит возврату в Россию для переработки на условиях, определяемых сторонами в отдельном межправсоглашении.

Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится по российскому проекту вблизи Островца (Гродненская область). Первый энергоблок планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году, второй - в 2020 году.-0-