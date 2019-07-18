Субботин: барьеры на внутреннем рынке ЕАЭС должны быть устранены в кратчайшие сроки

18 июля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Барьеры на внутреннем рынке Евразийского экономического союза должны быть устранены в кратчайшие сроки. Об этом заявил член Коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Александр Субботин на заседании национальных деловых советов, состоявшемся в Санкт-Петербурге на полях VI Форума регионов России и Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

Александр Субботин отметил, что важным вектором работы ЕЭК остается формирование единого безбарьерного экономического пространства. Барьеры во взаимной торговле увеличивают издержки бизнеса, они направлены против интересов не только предпринимателей, но и самих государств - членов ЕАЭС. "Барьеры на внутреннем рынке союза должны быть устранены в кратчайшие сроки и новые не должны возникать", - подчеркнул министр ЕЭК.

Он также отметил, что важнейшим направлением развития интеграции является кооперация предприятий стран ЕАЭС. Благодаря активному участию бизнеса удается достигать согласованных решений по развитию металлургии, машиностроения, легкой промышленности, сельского хозяйства. "Ситуация на глобальных промышленных рынках сегодня такова, что реально конкурировать на них могут только очень крупные компании, - констатировал Александр Субботин. - Для того, чтобы союз мог занять заметное место в этой системе, нам необходим свой крупный бизнес, необходимы евразийские корпорации".

В качестве инструментов цифровизации промышленности в ЕАЭС комиссия создает Евразийскую сеть промышленной кооперации, субконтрактации и трансфера технологий. Это поможет государствам "пятерки" в решении задач по сбалансированной загрузке предприятий и перетоку технологий. По мнению министра ЕЭК, активизация совместных усилий с бизнес-сообществом ЕАЭС будет способствовать созданию новых инновационных секторов в экономике союза и выводу промышленных комплексов на новый технологический уклад.-0-