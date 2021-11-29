Субботин: благодаря правильно выбранной стратегии Беларусь полностью обеспечивает себя сахаром

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29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Благодаря правильно выбранной стратегии Беларусь полностью обеспечивает себя сахаром, заявил заместитель премьер-министра Александр Субботин во время совместного заседания Палаты представителей и Совета Республики в Овальном зале Дома правительства, передает корреспондент БЕЛТА.
"Сегодня наша страна полностью обеспечивает себя сахаром, и благодаря правильно выбранной стратегии, нашедшей отражение в трех государственных программах, мы создали и развили сырьевые зоны по выращиванию сахарной свеклы, а также увеличили в 3,8 раза объем заготовки сахарной свеклы", - сказал Александр Субботин.
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