Субботин: ЕАЭС учитывает ошибки Евросоюза при формировании единой промполитики

23 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Евразийский экономический союз учитывает ошибки Европейского союза при формировании единой промышленной политики. Об этом заявил член Коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Александр Субботин, выступая перед студентами Финансового университета при правительстве России, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

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"Мы изучаем опыт Европейского союза в сфере промышленности: коллеги уже несколько лет идут к формированию единой промышленной политики. И мы стараемся, избегая ошибок ЕС, брать лучшие практики. Например, ЕС проводит скоординированную политику в сфере инновационных технологий: они создали технологические платформы. Мы же сегодня в ЕАЭС запускаем первую межгосударственную программу по космосу в рамках одной из техплатформ", - сказал министр ЕЭК.

Касаясь агропромышленного комплекса, Александр Субботин напомнил, что страны ЕАЭС также стремятся к формированию общего аграрного рынка. "До тех пор, пока человек нуждается в еде, продовольственная безопасность будет занимать одно из центральных мест в повестке государств. Отмечу, что наш союз приблизился к полной самообеспеченности продуктами питания", - подчеркнул он.

Министр ЕЭК рассказал студентам университета об истории становления евразийской интеграции, принципах функционирования Евразийского экономического союза и о деятельности ЕЭК.-0-