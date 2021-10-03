Субботин: экспорт белорусского продовольствия с начала года составил $4,2 млрд

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экспорт белорусского продовольствия с начала года составил $4,2 млрд, рассказал заместитель премьер-министра Александр Субботин в эфире телеканала "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Если в прошлом году мы немного не дотянули до $6 млрд, то в этом году хотим значительно перешагнуть этот рубеж. На данный момент за 3 квартала мы сделали уже $4,2 млрд экспорта продовольствия и идем с положительным сальдо значительно превышающим $1млрд", - отметил Александр Субботин.

По его словам, на этой неделе практически каждый день в Совмине собирался штаб по проведению полевых работ. "Это связано прежде всего с климатическими условиями. В начале сентября мы шли с опережением, а тут несколько недель беспрерывных дождей и все остановилось. Даже стали чуть отставать по сравнению с прошлым годом и понадобились усилия, чтобы нагнать этот уровень. Проводили сев, где была возможность, вообще круглосуточно. К 5 октября планируем завершить основной сев, то есть будет где-то 90-95% от всего объема. А в целом по стране мы должны завершить работы к 8 октября", - подчеркнул заместитель премьер-министра.

В последнее время было много разговоров о нехватке сахара на прилавках в некоторых регионах страны. "Этот ажиотаж вызван искусственно. В этом году мы посеяли больше сахарной свеклы, чем в прошлом. Сейчас собрано всего 20% урожая и заводы только начали работать. Нам в год надо максимум 360 тыс. т сахара на внутренний рынок, и мы этот вопрос закрываем даже, вводя сахарную свеклу в госзаказ: 3 млн т сырья для 360 тыс. т сахара мы посадили и соберем как госзаказ, а все остальное - это уже прибыль наших предприятий. Они почти 2 млн т свеклы дополнительно посеяли, то есть это где-то около 300 тыс. т сахара, - продолжил Александр Субботин. - Это все наш экспортный потенциал. Значительная часть сахара уже законтрактована. Мы производим в день порядка 4,7 тыс. т сахара. Потребление сахара в стране на пике, когда люди варят варенье, заготавливают какой-то свой урожай, было всегда 1,2 тыс. т, а в среднем где-то 800-900 т".

Александр Субботин подчеркнул, что в белорусском сахаре заинтересованы многие страны. Среди них: Россия, а также коллеги по ЕАЭС - Кыргызстан, Казахстан. "В прошлом году нам удалось попасть в госрезерв КНР. Наши китайские коллеги, посмотрев, что мы тщательно выполняем обязательства и на качество нашего сахара, в этом году увеличили объем заказа до 30 тыс. т", - сказал он/

Заместитель премьер-министра также прокомментировал вопрос обеспеченности белорусского потребителя гречкой. "В этом году мы посеяли чуть больше гречки, чтобы обеспечить себя полностью. Несмотря на более низкую урожайность, мы почти половину уже собрали - 16 тыс. т. Для внутренней потребности нам необходимо где-то 27-30 тыс. т. гречки. Это семена и крупа вместе. Я думаю, что мы полностью будем обеспечены своей гречкой. И подчеркну здесь, что гречка не является для нас экспортным товаром, поэтому мы сеем ее только для себя, - акцентировал внимание Александр Субботин. - Однако во главу угла мы, наверное, ставим молочную отрасль как самый высокомаржинальный продукт. В этом году на одно животное мы получили прирост 63 кг и в среднем где-то 1-2% плюсуем к прошлому году, а прошлый год был очень неплохой по молоку, то есть мы стабильно идем с повышением".-0-