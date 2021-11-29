Субботин: ежегодный экспорт ОАО "Мозырьсоль" достигает более чем $40 млн

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ежегодный экспорт ОАО "Мозырьсоль" достигает более чем $40 млн, сообщил заместитель премьер-министра Александр Субботин во время совместного заседания Палаты представителей и Совета Республики в Овальном зале Дома правительства, передает корреспондент БЕЛТА.

Единственным производителем в республике выварочной соли класса "экстра" является ОАО "Мозырьсоль".Обществом проведена широкомасштабная реконструкция и модернизация с увеличением производства выварочной соли с 360 до 480 тыс. т соли в год, увеличены мощности по производству таблетированной соли с 565 т в 2005 году до 150 тыс. т в 2021 году, в 2010 году освоено производство посолочно-нитритной смеси (произведено 360 т) и к 2021 году увеличено более чем в 95 раз (38,5 тыс. т), в 2012 году освоено производство гранулированной соли, производственные мощности которой составляют 10 тыс. т в год.

"Проведенная модернизация позволяет ОАО "Мозырьсоль" уверенно чувствовать себя на внешних рынках, 84% выпускаемой продукции экспортируется в 15 стран мира. Ежегодный экспорт составляет порядка 430 тыс. т на сумму более чем $40 млн", - сказал Александр Субботин.

Кроме того, за последние пять лет предприятиями пищевой промышленности проведена колоссальная работа по диверсификации экспортных поставок. -0-