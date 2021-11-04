Субботин: правительство до конца года планирует обсудить стратегию развития льняной отрасли

4 ноября, Ляховичи /Корр. БЕЛТА/. Стратегию развития льняной отрасли на ближайшую перспективу планируют обсудить в правительстве до конца этого года. Об этом сегодня в Ляховичах сообщил заместитель премьер-министра Александр Субботин во время рабочей встречи по вопросам эффективного развития льняной отрасли Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

"Большая общая заслуга, что сохранили эту отрасль: выращиваем лен, перерабатываем, делаем ткани и шьем одежду. Но накопилось и достаточно проблем. Начинаем потихоньку их решать. Собирались на Пружанском льнозаводе, Оршанском льнокомбинате, сегодня работаем в Ляховичах. Изучаем опыт и пытаемся выработать эффективный механизм для страны. До конца года хотим рассмотреть это на площадке правительства и окончательно определить, как наиболее эффективно отрасль будет работать", - рассказал Александр Субботин.

Вице-премьер подчеркнул, что вопрос нужно решать в комплексе, делая ставку на модернизацию и технологичность, снижение затрат и поиск внутренних резервов. "Достаточно изношено оборудование на льнозаводах. На это нужно обратить пристальное внимание, чтобы повысить эффективность переработки льнотресты. Техника тоже изнашивается. Каждая область придерживается своего метода выделения земли. Наверное, самый оптимальный в Брестском регионе: определенная площадь закреплена за льнозаводом, а он уже по необходимости меняется с местными хозяйствами", - перечислил несколько моментов Александр Субботин.

По словам министра сельского хозяйства Ивана Крупко, вопрос закрепления земель уже проработан. Брестская область выполнит поручение в этом году, в остальных областях идет отвод земель. Это даст каждому льнозаводу гарантии получить свой участок для загрузки линий, чтобы в полном объеме обеспечить производство льнотресты.

Александр Субботин отметил и позитивный опыт работы льнозаводов. "Кто-то оставшиеся после переработки отходы начинает паковать и продавать на экспорт. Кто-то ставит специальные котлы для отопления и сжигает накопленные отходы, чтобы не утилизировать. Достаточно пестрая картина. Есть много позитивных моментов в развитии отрасли", - сказал заместитель премьер-министра.

Одновременно с производственным процессом льноводы сейчас закладывают базу под урожай будущего года. Они занимаются внесением удобрений, подъемом зяби и другой подготовкой полей для сева весной. "Это даст возможность получить тот урожай и объем льнотресты, который мы запланировали. Минимальный объем льнотресты - 180 тыс. т", - добавил министр сельского хозяйства.-0-