Субботин: продовольствие не должно попасть под санкции Запада, но мы наращиваем поставки на все рынки

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Продовольствие не должно попасть под санкции Запада, но мы развиваем поставки на все рынки. Об этом заявил сегодня журналистам заместитель премьер-министра Александр Субботин по итогам совместного заседания Палаты представителей и Совета Республики в Овальном зале Дома правительства, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мир не замыкается на одном Западе. Есть Восток, исламский мир, Китай. Есть наши братья в России, другие страны СНГ, а также Африка, Южная Америка. Мы в любом случае идем на все рынки, а торговать будем там, где выгодно. Но, как показывает практика, все-таки продовольствие и медицина никогда не подпадали под санкции. Думаю, все же остается здравый смысл такие вещи не трогать", - сказал Александр Субботин.

Во время совместного заседания Палаты представителей и Совета Республики вице-премьер отмечал, что предприятия АПК провели колоссальную работу по диверсификации экспортных поставок. География экспорта продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья - 104 страны мира.-0-