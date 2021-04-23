Субботин: прогноз на урожай-2021 позитивный

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские аграрии ожидают хороший урожай, несмотря на холодную зиму, заявил заместитель премьер-министра Александр Субботин в ходе презентации новой зерновой сеялки производства ОАО "АМКОДОР", сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.

"Погибло не более 3% озимых. Это очень хорошо. А что зима была холодная, зима такая, какая должна быть. Прогноз на урожай пока позитивный. Главное - всем уложиться в агротехнические сроки", - сказал Александр Субботин. При этом он отметил преимущества энергонасыщенной техники, которая дает возможность не выходить за оптимальные сроки.

В настоящее время в хозяйствах Дзержинского района проходит испытания зерновая пневматическая сеялка AMKODOR VERAS-12000. Вице-премьер подчеркнул необходимость внедрения подобной техники в систему сельского хозяйства. "Широкозахватный посевной агрегат дает возможность обрабатывать большие объемы земли, в установленные сроки засеивать и получать равномерные всходы и хороший урожай. Чем больше будет таких машин, тем более эффективным будет сельское хозяйство", - считает он.

Сеялка с шириной захвата 12 м предназначена для сева самых разных культур - от зерновых и зернобобовых до крестоцветных и трав. Она агрегатируется с тракторами тягового класса 5.0, мощностью от 300 л.с. В конструкции учтена возможность применения самых современных методов землепользования, включая и технологии, которые будут применяться в будущем. После завершения испытаний "АМКОДОР" будет готов обеспечивать белорусских аграриев новыми сеялками, причем это произойдет уже в текущем году.​-0-