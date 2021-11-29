Субботин: в сельском хозяйстве по большинству показателей прогнозы 2021-го выше средних за пятилетку

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В сельском хозяйстве по большинству показателей прогнозы текущего года выше средних за пятилетку, заявил заместитель премьер-министра Александр Субботин во время совместного заседания Палаты представителей и Совета Республики в Овальном зале Дома правительства, передает корреспондент БЕЛТА.

"2020 год был более благоприятным по погодно-климатическим условиям и показатели производства основных сельскохозяйственных культур сложились высокими, а по заготовке травяных кормов рекордными, позволив обеспечить полуторагодичный их запас. Вместе с тем текущий год был более экстремальным по погодно-климатическим условиям (холодная весна и аномально жаркое лето), что не позволило аграриям достигнуть прошлогодних показателей по ряду культур. При этом, если оценивать текущий год со средними за прошедшую пятилетку, то по большинству показателей прогнозы текущего года выше средних за пятилетку", - сказал Александр Субботин.

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