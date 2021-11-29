Субботин: за 9 месяцев обеспечен рост производства молока

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За 9 месяцев темп роста производства молока обеспечен на уровне 101,1%", заявил заместитель премьер-министра Александр Субботин во время совместного заседания Палаты представителей и Совета Республики в Овальном зале Дома правительства, передает корреспондент БЕЛТА.

"За прошедшую пятилетку производство молока в стране увеличено более чем на 13%, причем рост объемов производства обеспечивается ежегодно. В 2020 году в хозяйствах всех категорий произведено более 7,7 млн т молока при темпе роста к предыдущему году 105%. Несмотря на аномальную жару в нынешнем году, положительная динамика роста производства молока сохраняется. За 9 месяцев темп роста обеспечен на уровне 101,1%", - сказал Александр Субботин.

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