Суд Евразийского экономического союза доказал свою зрелость и компетентность - Мицкевич

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Евразийского экономического союза доказал свою зрелость и компетентность, заявил заместитель председателя Палаты представителей Национального собрания Валерий Мицкевич во время III Международной конференции Суда Евразийского экономического союза "Новые вызовы интеграции в ЕАЭС: правовое измерение". Вице-спикер выступил с приветственным словом к участникам форума, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Суд Евразийского экономического союза играет важную роль в соблюдении норм права государствами - членами ЕАЭС, обеспечивая эффективное функционирование этого уникального интеграционного объединения. Поэтому и тематика конференции сегодня созвучна - "Новые вызовы интеграции в ЕАЭС: правовое измерение". Несмотря на молодость, этот судебный орган доказал свою зрелость и компетентность. За годы деятельности он стал авторитетным и профессионально выполняет свое главное предназначение - обеспечивает единообразие применения Договора о Евразийском экономическом союзе, международных договоров и решений", - сказал Валерий Мицкевич.

По его словам, события этого года поставили новые задачи перед Евразийским экономическим союзом в целом и перед государствами - членами в частности. "Вспышка коронавируса внесла свои коррективы в жизнь, в новых реалиях пришлось научиться работать и всем нам. Не только региональные, но и международные организации изменили формат и направление своей деятельности. На первое место во всем мире сейчас выходят вопросы здравоохранения, - отметил зампредседателя Палаты представителей. - В мае этого года в режиме видеоконференции прошло заседание Высшего Евразийского экономического совета под председательством Президента Беларуси. Главы государств одобрили протокол о внесении изменений в Договор о ЕАЭС, обсудили итоги международной деятельности за прошедший год и утвердили основные ориентиры макроэкономической политики стран на 2020 - 2021 годы. Следует отметить, что принимаемые на высшем уровне решения показывают готовность ЕАЭС успешно противостоять новым вызовам и угрозам, сделать все необходимое для сдерживания негативного влияния и минимизации экономических последствий от внешних шоков, связанных с пандемией коронавируса".

Вице-спикер убежден, что только координация совместных усилий, в том числе юридического сообщества, может стать основой для решения актуальных задач регионального и глобального характера. "Суду ЕАЭС как постоянно действующему судебному органу союза принадлежит важная роль в развитии и укреплении интеграционных процессов. Особенно на современном этапе, когда глобальный мир нуждается во взвешенном, справедливом урегулировании конфликтов. Доказательством его эффективной деятельности является судебная практика по широкому кругу вопросов: таможенно-тарифное регулирование, защита конкуренции, антидемпинговое регулирование, меры защиты внутреннего рынка, транспортная политика, техническое регулирование, торговля услугами, движение рабочей силы, трудовые и социальные права в рамках союза. Все решения суда направлены на развитие интеграционного законодательства и, как следствие, на укрепление ЕАЭС как международной организации", - заключил он.-0-